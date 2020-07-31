31 июля. Mossovetinfo.ru – В связи с празднованием Дня ВДВ в воскресенье, 2 августа, будет частично ограничено движение в центре Москвы, сообщается на едином транспортном портале столицы.
С 06:00 до 16:00 будут закрыты для проезда улица Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади, а также площадь Васильевский спуск. С 08:00 до 10:00 для будет закрыта для проезда улица Советской Армии.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением на Красной площади праздника «Ильин день - День ВДВ», 2 августа будет закрыт выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота.
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