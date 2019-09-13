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Город (Москва и область)     13.09.2019 11:01

РЖД в ноябре запустят кольцевой поезд по маршруту Москва - Москва

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Теги:  РЖД  маршруты  поезда 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – В ноябре ОАО «РЖД» запустит кольцевой поезд по маршруту Москва- Москва, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Новый маршрут будет проходить через Калугу и Тулу захватывая города Московской, Калужской и Тульской области. Помимо Калуги и Тулы остановки более 5 минут запланированы на станциях Алексин, Узловая, Новомосковск-1, Ожерелье, Кашира.

На маршруте будет запущено два поезда. Один из них будет отправляться вечером с Павелецкого вокзала и приходить утром на Киевский вокзал. Второй поезд будет идти по встречному маршруту с Киевского вокзала на Павелецкий.

Запуск поездов запланирован с 1 ноября, билеты уже поступили в продажу. Предусмотрены как плацкартные и купейные места, так и СВ.


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Карта места

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Теги: 
РЖД  маршруты  поезда 

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