13 сентября. Mossovetinfo.ru – В ноябре ОАО «РЖД» запустит кольцевой поезд по маршруту Москва- Москва, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.



Новый маршрут будет проходить через Калугу и Тулу захватывая города Московской, Калужской и Тульской области. Помимо Калуги и Тулы остановки более 5 минут запланированы на станциях Алексин, Узловая, Новомосковск-1, Ожерелье, Кашира.



На маршруте будет запущено два поезда. Один из них будет отправляться вечером с Павелецкого вокзала и приходить утром на Киевский вокзал. Второй поезд будет идти по встречному маршруту с Киевского вокзала на Павелецкий.



Запуск поездов запланирован с 1 ноября, билеты уже поступили в продажу. Предусмотрены как плацкартные и купейные места, так и СВ.