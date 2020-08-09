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Город (Москва и область)     10.08.2020 08:25

С 10 августа по 30 сентября вызвать ветеринара на дом в Москве вдвое дешевле

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Теги:  ветеринария  животные в городе 

10 августа. Mossovetinfo.ru – В государственных ветклиниках Москвы с 10 августа по 30 сентября пройдет акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле», сообщается на портале mos.ru.

В рамках акции вызов ветеринара на дом обойдется владельцам животных в 799 рублей. При этом остальные услуги нужно будет оплачивать отдельно.

При выезде ветеринары могут оказать неотложную помощь животным: сделать прививки, провести лабораторные исследования, медикаментозную эвтаназию, провести операции, которые не требуют специализированного оборудования, проконсультировать по вопросам кормления животного и ухода за ним. Кроме того, при необходимости животное могут доставить в клинику для более серьезного обследования и последующего лечения.

Всего к услугам москвичей 11 машин ветеринарной помощи на дому, которые оснащены всем необходимым. О ценах, на отдельные виды ветеринарной помощи можно узнать на сайте Комитета ветеринарии Москвы.


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Теги: 
ветеринария  животные в городе 

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