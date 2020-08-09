10 августа. Mossovetinfo.ru – В государственных ветклиниках Москвы с 10 августа по 30 сентября пройдет акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле», сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции вызов ветеринара на дом обойдется владельцам животных в 799 рублей. При этом остальные услуги нужно будет оплачивать отдельно.



При выезде ветеринары могут оказать неотложную помощь животным: сделать прививки, провести лабораторные исследования, медикаментозную эвтаназию, провести операции, которые не требуют специализированного оборудования, проконсультировать по вопросам кормления животного и ухода за ним. Кроме того, при необходимости животное могут доставить в клинику для более серьезного обследования и последующего лечения.



Всего к услугам москвичей 11 машин ветеринарной помощи на дому, которые оснащены всем необходимым. О ценах, на отдельные виды ветеринарной помощи можно узнать на сайте Комитета ветеринарии Москвы.