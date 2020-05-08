8 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая в Москве закроют возможность получить цифровой пропуск через смс, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
По словам Лысенко, большинство людей уже привыкли пользоваться для получения пропуска порталом nedoma.mos.ru, который действует достаточно эффективно. Кроме того, сохраняется возможность получить цифровой пропуск с помощью звонка в колл-центр.
Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса.
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