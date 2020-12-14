14 декабря. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 14 декабря, в Москве записаться на вакцинацию от коронавируса могут работники сферы торговли и услуг, а также сотрудники МФЦ и работники культуры.



Ранее записаться на вакцинацию могли только учителя, врачи и сотрудники социальных служб.



Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. Кабинеты вакцинации организованы на базе 70 городских поликлиник.