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Город (Москва и область)     09.02.2021 18:06

С 15 по 25 февраля в ночное время в Подмосковье будут перекрывать участок трассы М1

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Теги:  перекрытие  организация движения 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Участок трассы М1 «Беларусь» будут перекрывать в ночное время с 15 по 25 февраля, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор».

Участок трассы с 63 по 73 километр будут перекрывать с 23:00 до 05:00. Перекрытие связано с проведением работ по надвижке двух арочных пролетов железнодорожных путепроводов. Вес каждого пролета составляет около 800 тонн.

Во время перекрытия, автомобилисты смогут объехать данный участок по Можайскому шоссе.

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Карта места

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Теги: 
перекрытие  организация движения 

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