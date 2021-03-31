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Город (Москва и область)     31.03.2021 13:27

С 1 апреля Московская канатная дорога переходит на летний режим работы

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Теги:  канатная дорога  Лужники  график работы 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Московская канатная дорога с 1 апреля переходит на летний режим работы, сообщается на официальном сайте дороги.

По понедельникам канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг - с 11:00 до 22:00, по пятницам - с 11:00 до 23:00, по субботам и праздничным дням - с 10:00 до 23:00, по воскресеньям - с 10:00 до 22:00.

Таким образом, время работы канатной дороги увеличивается на один час.

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Карта места

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Теги: 
канатная дорога  Лужники  график работы 

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