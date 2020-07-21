21 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа новые правила проезда грузовиков вводятся в Центральном, Западном и Северо-Западном административных округах Москвы, сообщается на портале mos.ru.



Таким образом, с 1 августа правила грузового каркаса будут действовать на всей территории столицы в пределах МКАД.



Грузовой каркас определяет список улиц, по которым разрешено двигаться большегрузным автомобилям (с массой от 2,5 тонн) и позволяет исключить проезд грузового транспорта через районы жилой застройки. В результате в жилых районах снижается количество ДТП с участием грузовиков, воздух становится чище. При этом, грузовикам разрешается въезд в районы жилой застройки с целью обслуживания магазинов и работы служб доставки – для этого оформляются специальные документы.



Водителей просят быть внимательными и заранее ознакомится со списком улиц, которые вошли в зону грузового каркаса.