30 июня. Mossovetinfo.ru – Тарифы на ЖКХ вырастут в Москве и Подмосковье с 1 июля, повышение в среднем составит 3,7%.
Максимальное повышение коснется тарифов на электричество для тех, у кого дома электрическая плита – рос тарифов составит 4,7%. Тарифы на холодную воду и канализацию вырастут на 4,5%, остальные тарифы вырастут от 3 до 4%.
В тоже время тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку, а также взнос на капитальный ремонт повышаться не будут.
Также сохраняются все льготы по оплате жилья. Независимо от долгов по оплате ЖКХ, продолжиться выплата субсидий малоимущим семьям.
В декабре 2019 года было принято решение, что в 2020 году тарифы вырастут только 1 июля и в дальнейшем будут повышаться один раз в год.
Повышение тарифов происходит ежегодно и ориентировано на инфляцию. Предельные индексы повышения тарифов устанавливаются правительством. Рост тарифов по разным видам коммунальных услуг может отличаться в зависимости от региона, но суммарный рост тарифов не должен превышать предельные индексы, которые устанавливаются для каждого региона.
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