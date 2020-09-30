30 сентября. Mossovetinfo.ru - С 1 октября у 29 остановок общественного транспорта в Москве изменятся названия, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».



Ранее сообщалось, что у части остановок названия будут незначительно скорректированы, у других остановок названия будут изменены полностью.



Названия изменятся следующим образом:



– «Солнечногорская улица, 15 – Торговое училище» для автобусов № 65, 65к, 565, 698 по Солнечногорской улице в обоих направлениях – «Солнечногорская улица, 15 – Колледж предпринимательства»;



– «Сенежская улица, 1 – Торговое училище» для автобуса № 70 по Сенежской улице при следовании к Флотской улице – «Сенежская улица, 1 – Колледж предпринимательства»;



– «Гостиница Молодежная» для автобусов № м10, т3, т29, т78, 82, 87, 692 и электробусов № т47, т56 по Красностуденческому проезду и Дмитровскому шоссе в обоих направлениях – «Гостиница»;



– «Андроновское шоссе» для автобусов № 59, 759, 859 по 5-й Кабельной улице в обоих направлениях – «Андроновское шоссе, 26»;



– «Гаражи» для автобуса № С9 на улице Капотня в обоих направлениях – «1-й квартал Капотни»;



– «Курьяново» для автобусов № 35, 161, 292, 703, 736 по Шоссейной улице в обоих направлениях – «Станция МЦД Курьяново» с изменением названия конечной остановки на маршрутах:



№ 35 «Станция МЦД Курьяново – Метро «Люблино»;

№ 161 «Станция МЦД Курьяново – Метро «Волгоградский проспект»;

№ 292 «Станция МЦД Курьяново – Улица Гурьянова, 77»;

№ 736 «Станция МЦД Курьяново – Южный порт»;



– «Алтуфьевское шоссе, 40» для автобусов № 238, 838 по улице Римского-Корсакова при следовании к улице Декабристов – «Улица Римского-Корсакова, 6»;



– «Юрловский проезд» для автобусов № 71, 124, 238, 605, 838, 880 по проезду Дежнева при следовании от Юрловского проезда – «Юрловский проезд, 10»;



– «Институт пути» для автобуса № 176 по проезду Русанова в обоих направлениях – «Проезд Русанова, 9»;



– «Школа № 405» для автобуса № 662 по улице Сталеваров в обоих направлениях – «Школа»;



– «Универмаг» для трамваев № 11, 25 по улице Бориса Галушкина в обоих направлениях – «Улица Бориса Галушкина, 17»;



– «Комбинат бытового обслуживания» для автобусов № 39, 681 по улице Расплетина в обоих направлениях – «Управа района Щукино»;



– «Улица Говорова, 8» для автобусов № 180, 840 по улице Говорова при следовании к Барвихинской улице – «Проезд Толбухина»;



– «Улица Крылатские Холмы» для автобусов № 229, П130 по улице Крылатские Холмы при следовании к Рублевскому шоссе – «Диагностический центр»;



– «АТС» для автобусов № 196, 226, 261, 281, 699, 718, 752, н11 и электробуса № м4 по улице 26-ти Бакинских Комиссаров в обоих направлениях – «Почта»;



– «Большая Юшуньская улица» для автобусов № 28, 163, 624, 671, 784, 786 по Балаклавскому проспекту в обоих направлениях – «Балаклавский проспект, 33»;



– «Школа» для автобусов № 507, 779, 812, 830 по улице Федосьино в обоих направлениях – «Пожарная часть»;



– «Улица Генерала Дорохова» для автобуса № 807 по проспекту Генерала Дорохова в обоих направлениях – «Промзона Очаково»;



– «Колледж сферы услуг № 44» для автобусов № 610, 779, 781, 807, 883, 983 и электробуса № 622 по Рябиновой улице в обоих направлениях – «Проспект Генерала Дорохова»;



– «Улица Дорохова» для автобусов № 103, 104, 198, 732, 781 и электробуса № 622 по Верейской улице в обоих направлениях – «Улица Генерала Дорохова»;



– «АТС» для автобусов № 32, 128, 272, 526, 611, 878, 889, н11 по Центральной улице в обоих направлениях – «Центральная улица»;



– «Вороново» для автобусов № 303, 503, 508, 629, 874, 1004 в местном проезде в поселке ЛМС поселения Вороновское – «Поселок ЛМС»;



– «Вороновские поля» для автобусов № 303, 503, 508, 874 по Калужскому шоссе в обоих направлениях – «Мкр. Молодежный»;



– «Вороново» для автобуса № 503 по Калужскому шоссе в обоих направлениях – «Усадьба Вороново»;



– «Верховье» для автобусов № 304, 526, 875 по Центральной улице в обоих направлениях – «Липовая улица»;



– «Столбово» для автобусов № 398, 433, 503, 508, 526, 976, 991 по Калужскому шоссе в обоих направлениях – «24-й километр»;



– «Строительная ярмарка» для автобусов № 600, 866 по улице Адмирала Корнилова в обоих направлениях – «Улица Адмирала Корнилова»;



– «Поворот на Яковлево» для автобуса № 873 по Армейской улице при следовании от Калужского шоссе – «Армейская улица»;



– «Школа» для автобусов № 304, 526, 875 по Центральной улице в обоих направлениях – «Заречная улица».