С 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной

30 ноября. Mossovetinfo.ru - С 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной, в то же время парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам, сообщает горадминистрация столицы.



«8 января вступят в силу воскресные правила — оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час. Паркинги со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам», отмечается в сообщении со ссылкой на слова заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта.