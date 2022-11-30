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Город (Москва и область)     30.11.2022 07:42

С 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной

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Теги:  Москва  парковки 

30 ноября. Mossovetinfo.ru - С 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной, в то же время парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам, сообщает горадминистрация столицы.

«8 января вступят в силу воскресные правила — оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час. Паркинги со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам», отмечается в сообщении со ссылкой на слова заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта.

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Теги: 
Москва  парковки 

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