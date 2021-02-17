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Город (Москва и область)     17.02.2021 10:12

С 2019 года в Москве протестировали более 50 инновационных решений

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Теги:  технологии  испытания  тестирование  разработки  инновации 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы пилотного тестирования инновационных решений, действующей в Москве с 2019 года, столичные предприниматели, работающие в сфере информационных технологий, протестировали более 50 уникальных разработок, сообщается на портале mos.ru.

«С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, в течение 2021 года планируется завершить испытания не менее 40 разработок в области информационных технологий, образования, медицины, сферы услуг, торговли, промышленности и в других сферах.

Благодаря программе, запущенной правительством Москвы, испытать свои разработки могут как стартапы, так и состоявшиеся наукоемкие производства. Таким образом, предприниматели могут выявить перспективность и конкурентоспособность своих разработок, и усовершенствовать их до вывода на рынок.

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Теги: 
технологии  испытания  тестирование  разработки  инновации 

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