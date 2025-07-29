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Город (Москва и область)     02.08.2025 00:00

С 20:30 2 августа до 1:00 3 августа Садовое кольцо будет перекрыто для велофестиваля

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Теги:  Садовое кольцо  перекрытие  закрытие  транспорт  ограничения  велофестиваль 

2 августа — Mossovetinfo.ru — С 20:30 2 августа до 01:00 3 августа в связи с проведением Московского ночного велофестиваля будет временно закрыто движение на всем протяжении Садового кольца в оба направления, сообщает Дептранс столицы.

Впервые Ночной велофестиваль пройдет по Садовому кольцу. 2-й Ночной велофестиваль начнется в 20:00 в фестивальном городке на Зубовской улице. Вход с улицы Большая Пироговская.
2 августа, велофестиваль, Садовое кольцо, транспорт, ограничения, парковка, торговые центры, вокзал
Также движение будет закрыто: с 17:00 2 августа до окончания мероприятия на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы). Развлекательная программа продлится до 01:00.

Начало заезда разделено на 3 интервала: 21:00, 22:00 и 23:00. Выбрать подходящее время начала заезда можно при регистрации. Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным 2–3 августа из-за фестиваля

2 августа меняются маршруты в центре Москвы, сообщается на сайте Правительства Москвы.
2 августа, велофестиваль, маршруты транспорта

С 19:00 до конца мероприятия не будет работать маршрут Б, а автобусы маршрутов М9 и №40 не будут заезжать на остановки «Рижский вокзал» и «Завод «Красный путь».

С 20:00 до окончания мероприятия прекратят работать маршруты №024 и 220. Автобусы маршрута М2 будут курсировать на двух участках: от станции метро «Парк Победы» до станции метро «Лубянка». Маршрут М3 пройдет по участкам Серебряный бор – станция метро «Краснопресненская» и проспект Буденного – станция метро «Красные Ворота». Автобусы №379 поедут от Савеловского вокзала до станции метро «Краснопресненская» и от спорткомплекса «Лужники» до Крымского моста. В это же время будут укорочены или изменены маршруты М40, С344, С369, С511, С633, С910, №78, 447, 538, 913 и 239.

В ночь с 2 на 3 августа автобусы маршрутов Н3, Н9, Н10 и Н14 не будут подъезжать к станции метро «Китай-город». Маршрут Н8 в сторону этой станции пройдет по ул. Пятницкая, Большому Москворецкому мосту и ул. Варварка.

Маршруты М6 и С755 2 августа с 17:00 до конца мероприятия вместо ул. Большая Пироговская и ул. Пречистенка пройдут по Комсомольскому проспекту и ул. Остоженка. Автобусы маршрута М6 не будут подъезжать к станции метро «Спортивная», туда будут возить пассажиров автобусы С755 (по направлению к «Лужникам»).

Во время фестиваля нельзя будет подъехать к ряду объектов: к Парку Горького со стороны ул. Крымский Вал; к торгово-развлекательному центру «Атриум» и Курскому вокзалу; к Московскому академическому театру сатиры со стороны ул. Большая Садовая; к торгово-деловому комплексу «Смоленский пассаж» со стороны Смоленской площади; к торгово-развлекательному центру «Павелецкая плаза». Также в зоне мероприятий фестиваля будет запрещена парковка транспорта.

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Карта места

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Теги: 
Садовое кольцо  перекрытие  закрытие  транспорт  ограничения  велофестиваль 

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