22 июня. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 23 июня, в Москве возобновляют работу фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Спортивные клубы и фитнес-центры Москвы были закрыты в связи с веденным из-за пандемии коронавируса режимом повышенной готовности.



О том, какие еще ограничения будут отменены в Москве 23 июня, можно прочитать здесь.