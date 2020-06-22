22 июня. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 23 июня, в Москве возобновляют работу фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Спортивные клубы и фитнес-центры Москвы были закрыты в связи с веденным из-за пандемии коронавируса режимом повышенной готовности.
О том, какие еще ограничения будут отменены в Москве 23 июня, можно прочитать здесь.
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