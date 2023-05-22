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Город (Москва и область)     23.05.2023 16:58

С 27 мая по 10 июля будет ограничено движение поездов от Казанского вокзала до станции Выхино

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Теги:  электрички  Казанское направление  движение  график  ограничения  перерывы  отмена 

23 мая — Mossovetinfo.ru — С 27 мая по 10 июля на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов, будет ограничено движение поездов от Казанского вокзала до станции Выхино для подготовки к запуску D3, сообщает Дептранс Москвы.

В сообщении отмечается, что с 27 мая по 10 июля:
— Часть поездов будет отменена, у части изменится маршрут следования и остановки;
— Интервалы движения поездов будут увеличены до 30-40 минут во вне пик;
— До Казанского вокзала поезда будут следовать с увеличенными интервалами до 10 минут в часы пик;
— Часть поездов проследуют от/до станции Выхино.

Рекомендуется планировать поездки заранее.

График движения можно посмотреть на сайте перевозчика. (https://central-ppk.ru/new/)

Также предлагаются возможные альтернативные маршруты:
— со станции Косино Казанского направления пересаживайтесь на одноименную станцию Некрасовской линии метро, откуда можно доехать до «Нижегородской», где есть пересадка на БКЛ;
— воспользоваться пересадкой со станции Косино на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

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Карта места

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Теги: 
электрички  Казанское направление  движение  график  ограничения  перерывы  отмена 

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