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Город (Москва и область)
23.05.2023, 16:58
С 27 мая по 10 июля будет ограничено движение поездов от Казанского вокзала до станции Выхино
23 мая — Mossovetinfo.ru — С 27 мая по 10 июля на Казанском направлении значительно изменится расписание поездов, будет...
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Город (Москва и область)
22.05.2023, 21:11
Часы с фасада театра кукол имени Образцова отправились на реставрацию до конца 2024 года
22 мая — Mossovetinfo.ru — Часы с фасада театра кукол им. С.В. Образцова снимают 22 мая чтобы впервые отправить на реста...
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Город (Москва и область)
22.05.2023, 17:03
Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области
22 мая — Mossovetinfo.ru — Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин "договорились с губернатором Подмосковья Андреем Юрьев...