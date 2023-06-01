3 июня — Mossovetinfo.ru — С 3 июня начали блокировать транспортные карты «Тройка» за отсутствие валидации при входе или выходе на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает АО «Центральная ППК» (ЦППК).В соответствии с установленными правилами проезда, пассажирам необходимо валидировать карту на вход и на выход - в начале и конце пути. Если все делать правильно, карта не заблокируется. Но если вдруг одна из валидаций отсутствует, карта будет заблокирована.По заблокированной карте нельзя будет ездить как по уже оформленным билетам, так и по балансу «Кошелька».В настоящее время действует временный период разблокировки карт без взимания доплаты за билет. В дальнейшем для разблокировки карты необходимо обратиться в кассу и внести доплату. Период бесплатной разблокировки поможет пассажирам обратить внимание на правила проезда, - полагают в ЦППК.Если не работают валидаторы или турникеты, на станции отсутствует электричество, в результате чего не удалось завершить поездку, пассажирам помогут в кассе - откроют или закроют поездку вручную.