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03.06.2023, 08:52
С 3 июня блокируют карты «Тройка» за отсутствие валидации на маршрутах МЦД
3 июня — Mossovetinfo.ru — С 3 июня начали блокировать транспортные карты «Тройка» за отсутствие валидации при входе...
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Город (Москва и область)
02.06.2023, 09:03
Проект по правовой грамотности для москвичей старшего возраста будет работать на постоянной основе — Стружак
2 июня — Mossovetinfo.ru — Проект для людей старшего возраста по правовой грамотности «Полезный час», о правилах офо...
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Город (Москва и область)
01.06.2023, 08:21
Мосгордума приняла закон, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд
1 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы на заседании в среду большинством голосов приняли закон о повышении ...