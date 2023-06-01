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Город (Москва и область)     03.06.2023 08:52

С 3 июня блокируют карты «Тройка» за отсутствие валидации на маршрутах МЦД

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Теги:  МЦД  проезд  карта  Тройка  блокировка  валидатор  валидация  разблокировать карту 

3 июня — Mossovetinfo.ru — С 3 июня начали блокировать транспортные карты «Тройка» за отсутствие валидации при входе или выходе на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает АО «Центральная ППК» (ЦППК).

В соответствии с установленными правилами проезда, пассажирам необходимо валидировать карту на вход и на выход - в начале и конце пути. Если все делать правильно, карта не заблокируется. Но если вдруг одна из валидаций отсутствует, карта будет заблокирована.
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По заблокированной карте нельзя будет ездить как по уже оформленным билетам, так и по балансу «Кошелька».

В настоящее время действует временный период разблокировки карт без взимания доплаты за билет. В дальнейшем для разблокировки карты необходимо обратиться в кассу и внести доплату. Период бесплатной разблокировки поможет пассажирам обратить внимание на правила проезда, - полагают в ЦППК.

Если не работают валидаторы или турникеты, на станции отсутствует электричество, в результате чего не удалось завершить поездку, пассажирам помогут в кассе - откроют или закроют поездку вручную.

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Карта места

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Теги: 
МЦД  проезд  карта  Тройка  блокировка  валидатор  валидация  разблокировать карту 

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