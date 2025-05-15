16 мая — Mossovetinfo.ru — С 6 утра субботы 17 мая будет закрыто Садовое кольцо в Москве для проведением велофестиваля, движение будут открывать по мере прохождения велоколонны. Об этом сообщил Дептранс столицы.«Движение ограничат с 06:00 до окончания мероприятия на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны», - говорится в сообщении.Также, по информации Дептранса, будет закрыт подъезд к некоторым объектам в районе Садового кольца, в том числе «нельзя будет подъехать к:— Курскому вокзалу , ТЦ «Атриум»;—ТРЦ «Павелецкая Плаза»;— ТЦ «Смоленский Пассаж» со стороны Смоленской площади;— ЦПКиО имени М. Горького со стороны улицы Крымский Вал;— Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая;Также движение ограничат:— с 00:01 — 20:00 на улицах Зубовская, Большая Пироговская, а также в проезде Девичьего Поля;— с 13:30 до окончания мероприятия на улицах Плющиха и Еланского.С 00:01 до окончания мероприятия на Садовом кольце, а также на улицах Зубовская, Большая Пироговская, Плющиха, Еланского, а также в проезде Девичьего Поля — парковка будет запрещена.Водителям рекомендуют строить маршрут заранее.Инфографика: Дептранс Москвы.