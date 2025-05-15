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Город (Москва и область)
16.05.2025, 21:36
С 6 утра субботы 17 мая будет закрыто Садовое кольцо в Москве для проведением велофестиваля
16 мая — Mossovetinfo.ru — С 6 утра субботы 17 мая будет закрыто Садовое кольцо в Москве для проведением велофестиваля,...
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Город (Москва и область)
16.05.2025, 09:00
Суд Москвы арестовал одного из организаторов хищений у участников СВО в Шереметьево -ТАСС
16 мая — Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расслед...
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Город (Москва и область)
15.05.2025, 11:49
Барельеф Благодарность народа вождю-полководцу (Сталину) воссоздан на «Таганской»
15 мая — Mossovetinfo.ru — 15 мая, к 90-летию метро, открыт барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» (Сталину), п...