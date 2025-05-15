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Город (Москва и область)     16.05.2025 21:36

С 6 утра субботы 17 мая будет закрыто Садовое кольцо в Москве для проведением велофестиваля

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Теги:  17 мая  велофестиваль  Садовое кольцо  транспорт  ограничения 

16 мая — Mossovetinfo.ru — С 6 утра субботы 17 мая будет закрыто Садовое кольцо в Москве для проведением велофестиваля, движение будут открывать по мере прохождения велоколонны. Об этом сообщил Дептранс столицы.

«Движение ограничат с 06:00 до окончания мероприятия на Садовом кольце в каждом направлении и на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца). Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны», - говорится в сообщении.
17 мая Садовое кольцо, велофестиваль
Также, по информации Дептранса, будет закрыт подъезд к некоторым объектам в районе Садового кольца, в том числе «нельзя будет подъехать к:
— Курскому вокзалу , ТЦ «Атриум»;
—ТРЦ «Павелецкая Плаза»;
— ТЦ «Смоленский Пассаж» со стороны Смоленской площади;
— ЦПКиО имени М. Горького со стороны улицы Крымский Вал;
— Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая;

Также движение ограничат:
— с 00:01 — 20:00 на улицах Зубовская, Большая Пироговская, а также в проезде Девичьего Поля;
— с 13:30 до окончания мероприятия на улицах Плющиха и Еланского.
С 00:01 до окончания мероприятия на Садовом кольце, а также на улицах Зубовская, Большая Пироговская, Плющиха, Еланского, а также в проезде Девичьего Поля — парковка будет запрещена.

Водителям рекомендуют строить маршрут заранее.

Инфографика: Дептранс Москвы.

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Карта места

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Теги: 
17 мая  велофестиваль  Садовое кольцо  транспорт  ограничения 

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