5 марта. Mossovetinfo.ru – С субботы, 7 марта будет увеличено количество пригородных поездов, курсирующих в выходные дни в границах МЦД-1 «Одинцово – Лобня», сообщается на официальном сайте МЖД.



Всего будет запущено 33 дополнительных поезда. С 7 марта на маршруте МЦД-1 первый дополнительный поезд будет выходить в рейс в 05:41, а последний – в 00:11. В обратном направлении – в 05:33 и в 23:03.



С 15 марта на маршрут выйдут еще два дополнительных поезда отправлением из Лобни в 08:33, а из Одинцова – в 10:11.