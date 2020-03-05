Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     05.03.2020 13:46

С 7 марта на маршруте МЦД-1 увеличат количество поездов в выходные дни

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД-1  железные дороги  дополнительные поезда 

5 марта. Mossovetinfo.ru – С субботы, 7 марта будет увеличено количество пригородных поездов, курсирующих в выходные дни в границах МЦД-1 «Одинцово – Лобня», сообщается на официальном сайте МЖД.

Всего будет запущено 33 дополнительных поезда. С 7 марта на маршруте МЦД-1 первый дополнительный поезд будет выходить в рейс в 05:41, а последний – в 00:11. В обратном направлении – в 05:33 и в 23:03.

С 15 марта на маршрут выйдут еще два дополнительных поезда отправлением из Лобни в 08:33, а из Одинцова – в 10:11.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД-1  железные дороги  дополнительные поезда 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:55 Город (Москва и область) Южнее Москвы планируется построить платный дублер МКАД - СМИ

13:46 Город (Москва и область) С 7 марта на маршруте МЦД-1 увеличат количество поездов в выходные дни

13:29 Город (Москва и область) Новый район появится на севере Москвы

13:13 Город (Москва и область) Станция Минская Киевского направления МЖД будет построена в 2022 году

11:45 Город (Москва и область) В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Актуальные материалы

20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru