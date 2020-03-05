Другие материалы
-
Город (Москва и область)
05.03.2020, 14:55
Южнее Москвы планируется построить платный дублер МКАД - СМИ
5 марта. Mossovetinfo.ru – Группа компаний «Регион» планирует построить платный дублер МКАД южнее Москвы, соответствующее соглашение было подписано с правительством Московской области в феврале, со...
-
Город (Москва и область)
05.03.2020, 13:46
С 7 марта на маршруте МЦД-1 увеличат количество поездов в выходные дни
5 марта. Mossovetinfo.ru – С субботы, 7 марта будет увеличено количество пригородных поездов, курсирующих в выходные дни в границах МЦД-1 «Одинцово – Лобня», сообщается на официальном сайте МЖД. ...
-
Город (Москва и область)
05.03.2020, 13:29
Новый район появится на севере Москвы
5 марта. Mossovetinfo.ru – Новый жилой район появится на севере Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. Новый район будет по...