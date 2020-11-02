2 ноября. Mossovetinfo.ru – С 7 ноября в Москве по выделенным полосам смогут ездить только общественный транспорт, машины такси, а также автомобили экстренных служб (полиция, скорая помощь, пожарные), сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Автомобилистам проезд по «выделенкам» будет запрещен в любые дни недели. Ранее в выходные дни автомобилистам разрешалось использовать некоторые выделенные полосы. С 7 ноября за проезд по выделенной полосе автомобилистов будут штрафовать на 3 тысячи рублей.
Единый режим работы «выделенок» должен помочь устранить путаницу, обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, и помочь автомобилистам избежать лишних штрафов.
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