2 ноября. Mossovetinfo.ru – С 7 ноября в Москве по выделенным полосам смогут ездить только общественный транспорт, машины такси, а также автомобили экстренных служб (полиция, скорая помощь, пожарные), сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Автомобилистам проезд по «выделенкам» будет запрещен в любые дни недели. Ранее в выходные дни автомобилистам разрешалось использовать некоторые выделенные полосы. С 7 ноября за проезд по выделенной полосе автомобилистов будут штрафовать на 3 тысячи рублей.



Единый режим работы «выделенок» должен помочь устранить путаницу, обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, и помочь автомобилистам избежать лишних штрафов.