24 июня. Mossovetinfo.ru – Более двух тысяч москвичей подали заявки на высадку «семейного» дерева в рамках акции «Наше дерево», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.



Акция «Наше дерево» стартовала в Москве 15 апреля. В рамках акции москвичи, у которых в 2019 году родился ребенок, могут высадить в городе дерево в честь этого события.



Подать заявку на высадку дерева можно в течение трех лет после рождения ребенка. С помощью интерактивной карты участники акции могут выбрать парк, в котором они хотят высадить «семейное» дерево, участок и породу дерева. После оформления заявки, участники акции получат официальное приглашение электронное свидетельство об именном дереве с его точными координатами. Москвичи будут высаживать 10-15-летние саженцы.



Те, кто подаст заявки до 31 июля, смогу высадить «свои» деревья осенью 2019 года, подавшие заявки после этой даты, высадят «свои» деревья весной 2020 года.