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Город (Москва и область)     24.06.2019 10:38

С апреля более 2 тысяч москвичей подали заявки на высадку «семейного» дерева

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Теги:  акции  Наше дерево  рождение ребенка  озеленение 

24 июня. Mossovetinfo.ru – Более двух тысяч москвичей подали заявки на высадку «семейного» дерева в рамках акции «Наше дерево», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Акция «Наше дерево» стартовала в Москве 15 апреля. В рамках акции москвичи, у которых в 2019 году родился ребенок, могут высадить в городе дерево в честь этого события.

Подать заявку на высадку дерева можно в течение трех лет после рождения ребенка. С помощью интерактивной карты участники акции могут выбрать парк, в котором они хотят высадить «семейное» дерево, участок и породу дерева. После оформления заявки, участники акции получат официальное приглашение электронное свидетельство об именном дереве с его точными координатами. Москвичи будут высаживать 10-15-летние саженцы.

Те, кто подаст заявки до 31 июля, смогу высадить «свои» деревья осенью 2019 года, подавшие заявки после этой даты, высадят «свои» деревья весной 2020 года.


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Карта места

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Теги: 
акции  Наше дерево  рождение ребенка  озеленение 

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