24 июня. Mossovetinfo.ru – Более двух тысяч москвичей подали заявки на высадку «семейного» дерева в рамках акции «Наше дерево», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Акция «Наше дерево» стартовала в Москве 15 апреля. В рамках акции москвичи, у которых в 2019 году родился ребенок, могут высадить в городе дерево в честь этого события.
Подать заявку на высадку дерева можно в течение трех лет после рождения ребенка. С помощью интерактивной карты участники акции могут выбрать парк, в котором они хотят высадить «семейное» дерево, участок и породу дерева. После оформления заявки, участники акции получат официальное приглашение электронное свидетельство об именном дереве с его точными координатами. Москвичи будут высаживать 10-15-летние саженцы.
Те, кто подаст заявки до 31 июля, смогу высадить «свои» деревья осенью 2019 года, подавшие заявки после этой даты, высадят «свои» деревья весной 2020 года.
11:38 Город (Москва и область) В Москве завершили монтаж самого большого стеклянного купола в России
10:56 Город (Москва и область) Один из московских ЗАГСов с 8 июля перейдет на ежедневный режим работы
10:38 Город (Москва и область) С апреля более 2 тысяч москвичей подали заявки на высадку «семейного» дерева
10:02 Город (Москва и область) Более 20 дополнительных электричек запустят для посетителей фестиваля «Нашествие»
09:41 Общество Теплая погода без осадков ожидается в Москве 24 июня
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро