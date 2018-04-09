С начала 2018 года в Москве в эксплуатацию введен 21 жилой дом

9 апреля. Mossovetinfo.ru - С начала года москвичи получили 26 новых социальных и инфраструктурных объектов, включая 21 жилой дом. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.



За первый квартал текущего года в столице введено в эксплуатацию недвижимости общей площадью 742 тысячи квадратных метров, из которых 371 тысяча квадратных метров – жилые дома.



За аналогичный период 2017 года в Москве была введена 681 тысяча квадратных метров недвижимости, из которых жилье составило 323 тысячи квадратных метров.