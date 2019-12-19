19 декабря. Mossovetinfo.ru – С начала 2010 года в рамках программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию 10 жилых домов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мосгосстройнадзора.



Пять домов построено на северо-востоке Москвы, два на западе, по одному – на севере, юге и в центре города. В общей сложности в 10 домах насчитывается 4 102 квартиры.



Квартиры во всех новых домах с улучшенной отделкой, прилегающие территории благоустроены и озеленены, первые этажи всех зданий нежилые, в них разместятся торговые и социально-бытовые учреждения.



По словам главы Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в ближайшее время планируется ввести в строй еще несколько домов по программе реновации жилья. Они уже построены, в настоящее время на них проводятся итоговые проверки, готовится документация, для сдачи домов в эксплуатацию.