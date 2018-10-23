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Город (Москва и область)     23.10.2018 12:20

С начала года подмосковные перевозчики обновили около четверти автобусного парка

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Теги:  Московская область  автобусы  обновление 

23 октября. Mossovetinfo.ru – С начала 2018 года власти Московской области совместно с частными перевозчиками обновили около 25% автобусного парка, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

По словам Гержика, с начала года было закуплено 2715 новых автобусов на общую сумму около 20 миллиардов рублей. До конца года планируется поставить в Подмосковье еще 275 новых автобусов.

Согласно новым правилам, введенным в Московской области в 2017 году, на областных маршрутах нельзя использовать автобусы малого класса возрастом больше 5 лет, и автобусы большого и среднего класса возрастом старше 7 лет. В связи с этим в 2019 году планируется заменить еще более тысячи автобусов.


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Теги: 
Московская область  автобусы  обновление 

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