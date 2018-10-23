23 октября. Mossovetinfo.ru – С начала 2018 года власти Московской области совместно с частными перевозчиками обновили около 25% автобусного парка, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.



По словам Гержика, с начала года было закуплено 2715 новых автобусов на общую сумму около 20 миллиардов рублей. До конца года планируется поставить в Подмосковье еще 275 новых автобусов.



Согласно новым правилам, введенным в Московской области в 2017 году, на областных маршрутах нельзя использовать автобусы малого класса возрастом больше 5 лет, и автобусы большого и среднего класса возрастом старше 7 лет. В связи с этим в 2019 году планируется заменить еще более тысячи автобусов.