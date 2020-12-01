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Город (Москва и область)     01.12.2020 12:45

С начала года в Москве по программе реновации расселили 42 дома

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Теги:  программа реновации жилья  реновация жилья  программа реновации  жилье  расселение  снос пятиэтажек  реновация 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – С начала года в Москве в рамках программы реновации жилья полностью расселили 42 дома, сообщается на портале mos.ru.

Девять из расселенных домов уже демонтированы по технологии «умного сноса».

Всего с начала программы реновации в Москве расселено 65 домов в 20 районах, в 10 административных округах. В эксплуатацию введено 78 домов, большинство из которых уже передано под заселение.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  реновация жилья  программа реновации  жилье  расселение  снос пятиэтажек  реновация 

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