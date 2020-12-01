1 декабря. Mossovetinfo.ru – С начала года в Москве в рамках программы реновации жилья полностью расселили 42 дома, сообщается на портале mos.ru.



Девять из расселенных домов уже демонтированы по технологии «умного сноса».



Всего с начала программы реновации в Москве расселено 65 домов в 20 районах, в 10 административных округах. В эксплуатацию введено 78 домов, большинство из которых уже передано под заселение.