1 декабря. Mossovetinfo.ru – С начала года в Москве в рамках программы реновации жилья полностью расселили 42 дома, сообщается на портале mos.ru.
Девять из расселенных домов уже демонтированы по технологии «умного сноса».
Всего с начала программы реновации в Москве расселено 65 домов в 20 районах, в 10 административных округах. В эксплуатацию введено 78 домов, большинство из которых уже передано под заселение.
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