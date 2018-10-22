22 октября. Mossovetinfo.ru – Москомстройинвест с начала года выдал компаниям-застройщикам разрешения на строительство 8 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства



Наибольшая активность застройщиков наблюдалась в июле – в этот месяц было выдало 52 заключений о соответствии застройщиков и проектной декларации (ЗОС). Всего с начала года было выдано 227 ЗОС.



С 1 января 2017 года застройщики не имеют права продавать недвижимость по договорам долевого участия, без получения ЗОС.