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Город (Москва и область)     20.03.2023 16:59

С начала программы реновации в Москве под заселение передано 220 новостроек

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Теги:  жилье  Москва  реновация  бюджет 

20 марта. Mossovetinfo.ru - С начала реализации программы реновации жилого фонда в Москве под заселение передано 220 новостроек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"С запуска программы под заселение передано 220 новостроек во всех административных округах столицы - это 3 млн кв. м современного жилья", - говорится в сообщении мэра.

По информации Собянина, более 109 тыс. москвичей начали переселение по программе реновации.

Программа реновации была запущена в 2017 году. Первоначально в программу вошло вошли 5177 домов и эта программа была рассчитана на 15 лет. Только в бюджете на 2017–2020 годы на эту "запланировали огромную сумму — около 400 миллиардов рублей, которая должна гарантировать реализацию программы", - сообщал мэр Москвы в 2017 году.

Два года назад, в конце апреля 2021 годка, пресс-служба московского стройкомплекса сообщала, что с начала программы реновации жилья под заселение передано 85 домов, и в общей сложности на то время новые квартиры по программе получили около 29 тысяч человек.

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Теги: 
жилье  Москва  реновация  бюджет 

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