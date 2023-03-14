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Город (Москва и область)
20.03.2023, 16:59
С начала программы реновации в Москве под заселение передано 220 новостроек
20 марта. Mossovetinfo.ru - С начала реализации программы реновации жилого фонда в Москве под заселение передано 220 новостроек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. ...
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Город (Москва и область)
19.03.2023, 10:09
Сергунина: прием заявок на конкурс туристических маршрутов откроется 20 марта
19 марта. Mossovetinfo.ru - Прием заявок на онлайн-конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!» стартует 20 марта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. «Предложить вариан...
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Город (Москва и область)
14.03.2023, 20:18
Собянин утвердил приоритеты развития системы социальной защиты для Москвы на 2023 год
14 марта. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграмм-канале о приоритетах Госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" на 2023 год. Ключевые аспекты: - ...