9 октября. Mossovetinfo.ru – С момента начала работы электробусы в Москве перевезли уже 125 тысяч пассажиров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортанс».



Электробусы начали работать на московских маршрутах с 1 сентября. В первый месяц они перевозили пассажиров бесплатно, с 1 октября оплата проезда в электробусах началась в соответствии с тарифным меню транспортного комплекса Москвы, включая все действующие льготы.



В настоящее время электробусы работают на маршруте №73, который ходит от 6-го микрорайона Бибирева до южного вестибюля метро «ВДНХ». До конца года электробусы появятся еще на 6 маршрутах наземного транспорта Москвы.