9 октября. Mossovetinfo.ru – С момента начала работы электробусы в Москве перевезли уже 125 тысяч пассажиров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортанс».
Электробусы начали работать на московских маршрутах с 1 сентября. В первый месяц они перевозили пассажиров бесплатно, с 1 октября оплата проезда в электробусах началась в соответствии с тарифным меню транспортного комплекса Москвы, включая все действующие льготы.
В настоящее время электробусы работают на маршруте №73, который ходит от 6-го микрорайона Бибирева до южного вестибюля метро «ВДНХ». До конца года электробусы появятся еще на 6 маршрутах наземного транспорта Москвы.
10:27 Происшествия Кокорин и Мамаев избили гражданина Белоруссии перед нападением на чиновника в Москве
09:45 Город (Москва и область) Около половины московских библиотек подключены к Wi-Fi
09:11 Город (Москва и область) С начала работы электробусы в Москве перевезли 125 тысяч пассажиров
09:03 Происшествия Известный актер Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве
08:51 В России Замену бумажных паспортов на электронные в России могут начать в 2021 году
14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля
11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ
10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации
01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД
11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве
08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ
08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн