10 октября. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве в воскресенье, 13 октября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Салют будет производится пусковыми установками на Поклонной горе. Звуковое сопровождение салюта обеспечат пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Всего будет выпущено более 2 тысяч праздничных фейерверков более чем 50 видов. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Начало салюта в 22:00.
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