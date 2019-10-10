10 октября. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве в воскресенье, 13 октября, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.



Салют будет производится пусковыми установками на Поклонной горе. Звуковое сопровождение салюта обеспечат пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.



Всего будет выпущено более 2 тысяч праздничных фейерверков более чем 50 видов. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Начало салюта в 22:00.