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Город (Москва и область)     03.02.2020 09:03

Самое мощное похолодание за всю зиму ожидается в Москве в первую неделю февраля

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Теги:  погода  прогнозы 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В первую неделю февраля в Москве ожидается самое мощное похолодание за всю зиму, сообщает центр погоды «Фобос».

Если в понедельник, 3 февраля, в Москве еще сохранится аномальная плюсовая температура (днем +4°, ночью +2°), то уже во вторник, 4 февраля, столбики термометров опустятся до -1..-3°, пройдет небольшой снег.

В последующие дни недели температура опустится еще ниже, в дневное время температура будет опускаться до -4..-6°, в ночное время возможно понижение температуры до -8°. Погода будет преимущественно пасмурной, без существенных осадков, в четверг, 6 февраля возможно кратковременное появление солнца.


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Теги: 
погода  прогнозы 

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