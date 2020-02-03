3 февраля. Mossovetinfo.ru – В первую неделю февраля в Москве ожидается самое мощное похолодание за всю зиму, сообщает центр погоды «Фобос».



Если в понедельник, 3 февраля, в Москве еще сохранится аномальная плюсовая температура (днем +4°, ночью +2°), то уже во вторник, 4 февраля, столбики термометров опустятся до -1..-3°, пройдет небольшой снег.



В последующие дни недели температура опустится еще ниже, в дневное время температура будет опускаться до -4..-6°, в ночное время возможно понижение температуры до -8°. Погода будет преимущественно пасмурной, без существенных осадков, в четверг, 6 февраля возможно кратковременное появление солнца.