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Город (Москва и область)     10.03.2018 13:54

Самую большую школу России построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ

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Теги:  образование  школы  Сергей Собянин  Собянин 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Самую большую школу в России планируется построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ней смогут учиться 2500 ребят. На базе школы сделаем детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

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Карта места

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Теги: 
образование  школы  Сергей Собянин  Собянин 

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