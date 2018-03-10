Самую большую школу России построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ

10 марта. Mossovetinfo.ru – Самую большую школу в России планируется построить на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«В ней смогут учиться 2500 ребят. На базе школы сделаем детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

