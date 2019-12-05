5 декабря. Mossovetinfo.ru – Самый длинный эскалатор в московском метро будет построен на станции Большой кольцевой линии «Марьина Роща», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Протяженность эскалатора составит более 130 метров. В настоящее время уже построена натяжная камера диаметров 11,5 метра (часть конструкции станции, которая соединяет пассажирский зал с эскалаторами). Завершаются монолитные работы в вестибюле станции, там осталось залить фундаменты под эскалаторы и их двигатели. Сообщается, что из-за сложных геологических условий все работы проводили вручную.
Станция БКЛ «Марьина Роща» (первоначально ее планировали назвать «Шереметьевская») - одна из самых сложных станций московского метро. С нее можно будет совершить пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.
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