5 декабря. Mossovetinfo.ru – Самый длинный эскалатор в московском метро будет построен на станции Большой кольцевой линии «Марьина Роща», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Протяженность эскалатора составит более 130 метров. В настоящее время уже построена натяжная камера диаметров 11,5 метра (часть конструкции станции, которая соединяет пассажирский зал с эскалаторами). Завершаются монолитные работы в вестибюле станции, там осталось залить фундаменты под эскалаторы и их двигатели. Сообщается, что из-за сложных геологических условий все работы проводили вручную.



Станция БКЛ «Марьина Роща» (первоначально ее планировали назвать «Шереметьевская») - одна из самых сложных станций московского метро. С нее можно будет совершить пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.