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Город (Москва и область)     05.12.2019 14:46

Самый длинный эскалатор в метро Москвы построят на станции БКЛ «Марьина Роща»

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Теги:  строительство  БКЛ  метро  Марьина Роща  эскалаторы 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Самый длинный эскалатор в московском метро будет построен на станции Большой кольцевой линии «Марьина Роща», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Протяженность эскалатора составит более 130 метров. В настоящее время уже построена натяжная камера диаметров 11,5 метра (часть конструкции станции, которая соединяет пассажирский зал с эскалаторами). Завершаются монолитные работы в вестибюле станции, там осталось залить фундаменты под эскалаторы и их двигатели. Сообщается, что из-за сложных геологических условий все работы проводили вручную.

Станция БКЛ «Марьина Роща» (первоначально ее планировали назвать «Шереметьевская») - одна из самых сложных станций московского метро. С нее можно будет совершить пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.


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Карта места

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Теги: 
строительство  БКЛ  метро  Марьина Роща  эскалаторы 

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