24 октября. Mossovetinfo.ru – Дом рабочего товарищества Обрабстроя, построенный в 1931 году, получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает портал mos.ru.
Дом был построен по проекту архитектора Кильдишева в стиле конструктивизма, и является самым высоким конструктивистским зданием в Москве. Он задумывался как дом переходного типа. В доме были совмещены индивидуальные квартиры нижних этажей с общежитиями-коммунами, расположенными на верхних этажах. На этажах, на которых располагались общежития-коммуны, были созданы общие душевые, кухни и уборные. В подвале дома устроили общественный спортзал, общие прачечные и клуб. В здани также была организована столовая для жителей. На шестом этаже бокового шестиэтажного корпуса здания был организован детский сад, воспитанников которого выводили гулять на крышу. А на крыше главного, девятиэтажного корпуса была организована смотровая площадка.
В 60-е годы в доме был проведен коммунальный ремонт, в результате чего общежития верхних этажей были переделаны под коммунальные квартиры. Смотровая площадка на крыше была закрыта. При этом в центральном подъезде сохранилось оригинальное остекление и оригинальное покрытие полов на лестничных площадках.
Получение зданием охранного статуса означает, что его нельзя сносить, а любые работы в здании можно проводить только с разрешения и под контролем Мосгорнаследия.
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