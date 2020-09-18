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Город (Москва и область)     18.09.2020 19:26

Самый высокий прирост рождаемости по РФ за 7 месяцев зафиксирован в Подмосковье

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Теги:  Подмосковье  рождаемость  прирост  рекорд 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - На 6105 детей больше родилось в Московской области за 7 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Правительства Московской области. Показатель рождаемости вырос на 14,3%.

С января по август нынешнего года в Подмосковье появилось на свет 46 378 детей.

В сентябре 2019 года в области начала работать горячая линия по справкам об услугах для беременных и молодых родителей, получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье".

Ранее в сентябре ИА МОССОВЕТ сообщало, что 40-летняя жительница подмосковного Чехова Елена Илючик родила 14-го ребенка.

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Теги: 
Подмосковье  рождаемость  прирост  рекорд 

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