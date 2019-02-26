26 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена устранен, движение поездов введено в график, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Ранее сообщалось, что по техническим причинам на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена поезда следовали с увеличенными интервалами.