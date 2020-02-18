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Город (Москва и область)     18.02.2020 12:46

Сбой в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел 18 февраля

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Теги:  Сбербанк  сервисы  сбой 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – В работе приложения «Сбербанк Онлайн» во вторник, 18 февраля произошел сбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Сообщается, что в течение короткого времени клиенты испытывали трудности с карточными переводами через «Сбербанк Онлайн». Как сообщили в пресс-службе банка, проблемы испытывали только некоторые клиенты банка.

В настоящее время работа сервиса восстановлена в полном объеме, приложение работает в штатном режиме.


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Теги: 
Сбербанк  сервисы  сбой 

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