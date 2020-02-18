18 февраля. Mossovetinfo.ru – В работе приложения «Сбербанк Онлайн» во вторник, 18 февраля произошел сбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.



Сообщается, что в течение короткого времени клиенты испытывали трудности с карточными переводами через «Сбербанк Онлайн». Как сообщили в пресс-службе банка, проблемы испытывали только некоторые клиенты банка.



В настоящее время работа сервиса восстановлена в полном объеме, приложение работает в штатном режиме.