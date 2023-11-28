29 ноября — Mossovetinfo.ru — С 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября в районе Патриаршего пруда в центре Москвы будут закрыты для проезда участки Большого Патриаршего переулка и Малой Бронной улицы, - сообщают ЦОДД и Дептранс столицы.Это связано с проведением мероприятия - «BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды».«Движение будет временно закрыто:— в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная)— на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка», отмечается в сообщении.Также в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная недоступна парковка до окончания мероприятия.Рекомендуется планировать маршрут заранее и обращать внимание на знаки.