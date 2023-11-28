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Город (Москва и область)     29.11.2023 13:59

Сегодня с 16:00 до 01:00 30 ноября в районе Патриаршего пруда в центре Москвы будут закрыты для проезда участки - схема

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Теги:  проезд  перекрытия  BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды  Патриарший пруд  Большой Патриарший переулок  Малая Бронная  ЦОДД  Дептранс  парковки 

29 ноября — Mossovetinfo.ru — С 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября в районе Патриаршего пруда в центре Москвы будут закрыты для проезда участки Большого Патриаршего переулка и Малой Бронной улицы, - сообщают ЦОДД и Дептранс столицы.

Это связано с проведением мероприятия - «BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды».

«Движение будет временно закрыто:
— в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная)
— на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка», отмечается в сообщении.
Патриарший переулок, Малая Бронная, закрытие проезда, Патриарший пруд
Также в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная недоступна парковка до окончания мероприятия.

Рекомендуется планировать маршрут заранее и обращать внимание на знаки.

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Карта места

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Теги: 
проезд  перекрытия  BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды  Патриарший пруд  Большой Патриарший переулок  Малая Бронная  ЦОДД  Дептранс  парковки 

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