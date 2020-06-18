18 июня. Mossovetinfo.ru – Семь московских больниц, которые были перепрофилированы для оказания помощи больным с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, созданная в Москве инфраструктура по оказанию помощи больным с коронавирусом, больше не требуется, так как в городе снижается количество заболевших и стабилизировалось число госпитализаций. В связи с этим на стандартный режим работы переводятся десять столичных больниц, где подготовлены около 6 тысяч коек.
Плановый прием пациентов начали больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1.
В первую очередь плановый прием пациентов начали по профилям хирургия, травматология и кардиология. В общей сложности в семь больниц уже поступили более 1,8 тысячи пациентов.
В ближайшее время плановый прием пациентов возобновят госпитали для ветеранов войн №2 и №3, и больница имени Давыдовского.
В возобновивших плановый прием больницах соблюдаются все необходимые меры предосторожности, увеличены расстояния между койками, обеспечено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха, проводится регулярная дезинфекция, весь персонал прошел тестирование на коронавирус и в дальнейшем будет проходить его еженедельно, соблюдается масочный режим. Кроме того, все пациенты тестируются на коронавирус, к плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательного результата теста.
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