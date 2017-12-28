28 декабря. Mossovetinfo.ru – Семь человек было спасено при тушении пожара на северо-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



Пожар произошел на втором этаже в квартире жилого дома на улице Коненкова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.



Благодаря оперативным действиям пожарных, в течение 20 минут возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.