6 июня. Mossovetinfo.ru – На территории бывшего Тушинского аэродрома будут построены три школы и семь детских садов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
Детские дошкольные и образовательные учреждения будут построены в рамках строительства нового городского района. Всего на летном поле бывшего аэродрома (где уже построен стадион «Спартак») будет возведено 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 760 тысяч квадратных метров жилья. Также появятся новые дороги, торговые и бизнес-площади, социальная и развлекательная инфраструктура.
Новые детские сады смогут принять 1645 детей, новые школы будут рассчитаны на 3300 учеников. Таким образом, все дети жителей нового района будут обеспечены местами в дошкольных и образовательных учреждениях.
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