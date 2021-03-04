Семь станций откроются в 2021 году в рамках строительства МЦД-4

4 марта. Mossovetinfo.ru – Семь станций начнут работать в 2021 году в рамках проекта создания МЦД-4, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Пять станций заработают после реконструкции: Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская. Также начнут работать две новые станции: Аминьевская и Минская.



МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный (Киевско-Горьсковский), планируется запустить до конца 2024 года. Его протяженность составит 85 километров, на маршруте будет расположено 39 станций.