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Город (Москва и область)     04.03.2021 13:12

Семь станций откроются в 2021 году в рамках строительства МЦД-4

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Теги:  МЦД-4  железная дорога  строительство  реконструкция 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Семь станций начнут работать в 2021 году в рамках проекта создания МЦД-4, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Пять станций заработают после реконструкции: Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская. Также начнут работать две новые станции: Аминьевская и Минская.  

МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный (Киевско-Горьсковский), планируется запустить до конца 2024 года. Его протяженность составит 85 километров, на маршруте будет расположено 39 станций.  

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Карта места

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Теги: 
МЦД-4  железная дорога  строительство  реконструкция 

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