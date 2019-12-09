9 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Проект бюджета был внесен на рассмотрение Мосгордумы мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября. 30 октября бюджет был принят в первом чтении. Ко втором чтению депутаты внесли в бюджет 146 поправок, после чего, 27 ноября бюджет был принят Мосгордумой в втором и третьем чтениях.



Закон предусматривает рост доходов бюджета (на 8% в 2020 году, в 2021-2022 на 9,5% ежегодно), а также выполнение всех социальных обязательств перед москвичами. На различные социальные нужды планируется выделить 53,3% городского бюджета.