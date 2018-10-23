23 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина, сообщает «Вечерняя Москва».
В ходе приема москвичи озвучили мэру города насущные проблемы, связанные с развитием общественного транспорта, организацией пешеходных переходов, ремонтом спортивных объектов, благоустройством территорий, проблемами инвалидов.
Мэр Москвы пообещал учесть все пожелания москвичей и принять меры к решению названных проблем.
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