23 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина, сообщает «Вечерняя Москва».



В ходе приема москвичи озвучили мэру города насущные проблемы, связанные с развитием общественного транспорта, организацией пешеходных переходов, ремонтом спортивных объектов, благоустройством территорий, проблемами инвалидов.



Мэр Москвы пообещал учесть все пожелания москвичей и принять меры к решению названных проблем.