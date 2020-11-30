30 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро, в понедельник он посетил строительную площадку санции «Славянский мир» строящейся линии, сообщается на портале mos.ru.



Мэр Москвы отметил, что строящаяся Троицкая линия станет самым протяженным радиусом столичного метрополитена, его длина составит почти 40 километров. Собянин отметил, что строительные работы идут на всем протяжении ветки от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки».



По словам Собянина, уже завершена проходка двух тоннелей, еще в трех тоннелях работы будут завершены в следующем году. На станции «Славянский мир» выполнено около 30% работ.



Мэр также подчеркнул, что открытие новой станции позволит получить метро в шаговой доступности жителям поселка Мосрентген и прилегающих дачных поселков. Кроме того, новая линия разгрузит Калужское шоссе и МКАД в этом районе, улучшит транспортную доступность соседних торговых центров.