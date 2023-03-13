Сергунина: прием заявок на конкурс туристических маршрутов откроется 20 марта

19 марта. Mossovetinfo.ru - Прием заявок на онлайн-конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!» стартует 20 марта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.



«Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта (moscow.guide). Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района. Автором может стать как профессиональный гид, так и обычный горожанин, который увлекается историей и архитектурой», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.



Будет определено 17 победителей: 10 выберет экспертное жюри, еще семь - участники проекта «Активный гражданин» в ходе онлайн-голосования.



В 2023 году участникам предложено пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Маршрут может быть любым: пешеходным, велосипедным или, к примеру, составленным по мотивам художественных произведений. Главное - уникальность и качественная проработка сценария.