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Город (Москва и область)
19.03.2023, 10:09
Сергунина: прием заявок на конкурс туристических маршрутов откроется 20 марта
19 марта. Mossovetinfo.ru - Прием заявок на онлайн-конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!» стартует 20 марта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. «Предложить вариан...
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Город (Москва и область)
14.03.2023, 20:18
Собянин утвердил приоритеты развития системы социальной защиты для Москвы на 2023 год
14 марта. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграмм-канале о приоритетах Госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" на 2023 год. Ключевые аспекты: - ...
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Город (Москва и область)
13.03.2023, 10:21
Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов - Собянин
13 марта, Mossovetinfo.ru - В ходе предстоящего летом благоустройства Цветного бульвара небо над бульваром планируется освободить от паутины проводов, сообщил мэр Москвы на своем на своем персональном...