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Город (Москва и область)     19.03.2023 10:09

Сергунина: прием заявок на конкурс туристических маршрутов откроется 20 марта

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Теги:  конкурс  туризм  Москва  Покажи Москву  Сергунина 

19 марта. Mossovetinfo.ru - Прием заявок на онлайн-конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!» стартует 20 марта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта (moscow.guide). Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района. Автором может стать как профессиональный гид, так и обычный горожанин, который увлекается историей и архитектурой», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Будет определено 17 победителей: 10 выберет экспертное жюри, еще семь - участники проекта «Активный гражданин» в ходе онлайн-голосования.

В 2023 году участникам предложено пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Маршрут может быть любым: пешеходным, велосипедным или, к примеру, составленным по мотивам художественных произведений. Главное - уникальность и качественная проработка сценария.

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Карта места

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Теги: 
конкурс  туризм  Москва  Покажи Москву  Сергунина 

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