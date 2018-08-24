24 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы разрабатывают сервис по уборке города, схожий по принципу работы с агрегаторами такси, сообщил замглавы департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.
«У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ. Техника не спасает, потому что не везде она может пройти», - приводит слова Чукарина портал mos.ru.
Новый сервис позволит горожанам через интернет-приложение вызывать дворников туда, где необходима уборка. При этом для выполнения работ будут использовать как дворников управляющих компаний, так и наемных рабочих со стороны, работа которых будет оплачиваться.
Новый сервис будет разработан в рамках программы «Умный город – 2030».
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