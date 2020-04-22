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Город (Москва и область)
22.04.2020, 11:57
2/3 умерших от коронавируса в Москве не обратились вовремя за медпомошью - власти
22 апреля. Mossovetinfo.ru – Две трети умерших от последствий коронавируса в Москве не обратились вовремя за медицинской помощью, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. ...
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Город (Москва и область)
22.04.2020, 10:38
В Подмосковье за сутки зафиксирован 631 новый случай заражения коронавирусом
22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксирован 631 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. С начала пандемии в Подмосковье п...
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Город (Москва и область)
22.04.2020, 10:36
Число зараженных корнавирусом в Москве превысило 31 тысячу человек
22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 2548 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в Москве зафиксирован 31 951 случай заболевания...