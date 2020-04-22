22 апреля. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс. Лавка» начал в Москве бесплатно доставлять транспортные карты «Тройка» на дом, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Заказ можно сделать через приложения «Яндекс. Еда» или «Яндекс. Такси», а также на сайте eda.yandex. Для пользователей доступны карты номиналом в 50, 125, 300, 500 и 700 рублей. Залоговая стоимость самой карты составляет 50 рублей. Карта будет доставлена в пределах от 15 до 30 минут в зависимости от зоны доставки.



При этом, доставка возможна не везде. Если пользователь находится вне зоны доставки, он может обратиться на горячую линию Московского транспорта по короткому номеру 3210 (для мобильных телефонов) для получения консультации.



С 22 апреля в Москве начала действовать система автоматической проверки цифровых пропусков. Для поездки на общественном транспорте карта «Тройка» (или другие электронные карты), должна быть привязана к цифровому пропуску. Привязать транспортную карту к цифровому пропуску необходимо не менее, чем за 5 часов до поездки.