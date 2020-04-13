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Город (Москва и область)     13.04.2020 11:47

Сервисы такси в Москве получат доступ к базе цифровых пропусков

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Теги:  такси  цифровые пропуска 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Сервисы такси в Москве получат доступ к базе цифровых пропусков, таким образом, они смогут проверять их наличие у заказчиков на этапе оформления заказа, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Будет проверка при заказе, чтобы не при посадке в машину, а сервисы такси, которым разрешено будет, которые будут действовать для москвичей, у них будет соответствующий свой закрытый доступ», - рассказал Лысенко.

В настоящее время власти Москвы ведут переговоры об установке функционала по проверке пропусков в приложениях Яндекс.Такси, Gett и Uber. Лысенко выразил надежду, что агрегаторы успеют установить этот функционал в свои приложения к 15 апреля, когда пропуска в Москве станут обязательными для поездок по городу.

Оформление цифровых пропусков для поездок по Москве началось утром в понедельник, 13 апреля. Пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля.


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Теги: 
такси  цифровые пропуска 

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