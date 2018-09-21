21 сентября. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке впервые за 20 лет родился детеныш северного морского котика, сообщает портал mos.ru.
Малыш, родившийся два месяца назад, получил кличку Роджер. Недавно его вместе с матерью перевели в наружный вольер, где есть все необходимое для проживания котиков: большой бассейн для плавания и каменные насыпи для отдыха. Вес малыша составляет 12 килограмм, пока он питается материнским молоком.
Роджер стал пятым морским котиком в Московском зоопарке. До этого группа котиков состояла из самца по кличке Пират, двух 10-летних самок Юшки и Спарты, и молодой самки Дори. Все они родились в дикой природе и долго привыкали к жизни в зоопарке. Потомство от них получить не удавалось. По мнению специалистов, рождение малыша означает, что в зоопарке для котиков созданы комфортные и спокойные условия.
Северный морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид. До начала 20 века на них велась бесконтрольная охота, однако в 1911 году Россия, США, Япония и Канада подписали конвенцию о сохранении популяции котиков, а места их природного обитания были объявлены заповедной зоной.
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