Северный вестибюль и платформа станции «Кутузовская» закроются на ремонт с 9 апреля

8 апреля. Mossovetinfo.ru - В понедельник, 9 апреля, на ремонт закроют северный вестибюль и одну из платформ станции метро «Кутузовская» Филевской линии метро.



Поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.



Одновременно противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Сохранится и пересадка с поездов метро на Московское центрально кольцо.



Работы по ремонту Филевской линии проводятся в несколько этапов, что позволяет избежать её полного закрытия. В настоящее время продолжаются восстановительные работы на станциях «Кунцевская», «Филёвский парк», «Багратионовская», «Пионерская» и «Кутузовская».