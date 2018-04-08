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Город (Москва и область)     08.04.2018 23:23

Северный вестибюль и платформа станции «Кутузовская» закроются на ремонт с 9 апреля

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Теги:  метро  метрополитен  Филевская линия  станция Кутузовская 

8 апреля. Mossovetinfo.ru - В понедельник, 9 апреля, на ремонт закроют северный вестибюль и одну из платформ станции метро «Кутузовская» Филевской линии метро.

Поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.

Одновременно противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Сохранится и пересадка с поездов метро на Московское центрально кольцо.

Работы по ремонту Филевской линии проводятся в несколько этапов, что позволяет избежать её полного закрытия. В настоящее время продолжаются восстановительные работы на станциях «Кунцевская», «Филёвский парк», «Багратионовская», «Пионерская» и «Кутузовская».

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Филевская линия  станция Кутузовская 

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