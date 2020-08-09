 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     09.08.2020 12:17

Северо-восточная хорда и Южная рокада построены на две три - Собянин

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СВХ  Северо-восточная хорда  хорды  Южная рокада  дороги  строительство  Сергей Собянин  Собянин 

9 августа. Mossovetinfo.ru – Строительство Северо-Восточной хорды и Южной рокады завершено на две трети. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что СВХ и Южная рокада пересекают город из конца в конец, не заходя в центр, тем самым разгружая его.

Северо-Восточная хорда свяжет между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе, а в дальнейшем соединит трассу Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. В июле сообщалось, что СВХ будет продлена за МКАД.

Южная рокада - пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. Она соединит между собой крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК) и уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автодороги федерального значения М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СВХ  Северо-восточная хорда  хорды  Южная рокада  дороги  строительство  Сергей Собянин  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

12:17 Город (Москва и область) Северо-восточная хорда и Южная рокада построены на две три - Собянин

22:12 Другое В Бразилии от Covid-19 умерли почти 100 тысяч человек

11:53 Мнения И.о. губернатора Дегтярев ошибки хочет выдать за фейки

08:40 Город (Москва и область) В Подмосковье продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Актуальные материалы

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru