9 августа. Mossovetinfo.ru – Строительство Северо-Восточной хорды и Южной рокады завершено на две трети. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что СВХ и Южная рокада пересекают город из конца в конец, не заходя в центр, тем самым разгружая его.



Северо-Восточная хорда свяжет между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе, а в дальнейшем соединит трассу Москва – Санкт-Петербург с Косинской эстакадой. В июле сообщалось, что СВХ будет продлена за МКАД.



Южная рокада - пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне. Она соединит между собой крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК) и уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автодороги федерального значения М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».